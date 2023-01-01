الزهايمر .. 10 حقائق لا تعرفها عن المرض

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يعد مرض الزهايمر سابع سبب للوفاة فى قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم لعام 2019.
و يعتبر الزهايمر اضطراب دماغي يؤدي إلى فقدان الذاكرة والقدرات الفكرية الأخرى، وهو مرض مميت ولا يوجد له علاج.
يعد مرض بطيء التطور يبدأ بفقدان الذاكرة وينتهي بتلف شديد في الدماغ.
و سمى المرض باسم الدكتور "ألويس ألزهايمر"، أخصائي علم الأمراض العصبية.
ومن أهم العوامل التى تساهم فى الإصابة بمرض الزهايمر
العمر
بعد سن 65 عامًا يصبح احتمال الإصابة بمرض الزهايمر أكبر فغالبا ما تظهر الأعراض لأول مرة بعد سن الستين.
التاريخ العائلي
تلعب العوامل الوراثية دورًا في خطر إصابة الفرد بالمرض.
إصابات الرأس
هناك علاقة وثيقة بين المرض وإصابات الرأس المتكررة أو فقدان الوعي.
صحة القلب
تعد الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر مؤشر يضاعف إحتمال الإصابة بمرض الزهايمر .
ومن الأعراض الشائعة لمرض الزهايمر :
فقدان الذاكرة
تكرار الأسئلة والعبارات
وضع الأشياء في غير موضعها
تغيرات في المزاج والشخصية
ارتباك
أوهام وجنون العظمة
الإندفاع
نوبات صرع
وصعوبة في البلع
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