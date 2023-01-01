الزهايمر .. 10 حقائق لا تعرفها عن المرض

آخر الأخباراخبار منوعة › الزهايمر .. 10 حقائق لا تعرفها عن المرض

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يعد مرض الزهايمر سابع سبب للوفاة فى قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم لعام 2019.

و يعتبر الزهايمر اضطراب دماغي يؤدي إلى فقدان الذاكرة والقدرات الفكرية الأخرى، وهو مرض مميت ولا يوجد له علاج.

يعد مرض بطيء التطور يبدأ بفقدان الذاكرة وينتهي بتلف شديد في الدماغ.

و سمى المرض باسم الدكتور "ألويس ألزهايمر"، أخصائي علم الأمراض العصبية.

ومن أهم العوامل التى تساهم فى الإصابة بمرض الزهايمر
العمر
بعد سن 65 عامًا يصبح احتمال الإصابة بمرض الزهايمر أكبر فغالبا ما تظهر الأعراض لأول مرة بعد سن الستين.

التاريخ العائلي
تلعب العوامل الوراثية دورًا في خطر إصابة الفرد بالمرض.

إصابات الرأس
هناك علاقة وثيقة بين المرض وإصابات الرأس المتكررة أو فقدان الوعي.

صحة القلب
تعد الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر مؤشر يضاعف إحتمال الإصابة بمرض الزهايمر .
ومن الأعراض الشائعة لمرض الزهايمر :
فقدان الذاكرة
تكرار الأسئلة والعبارات
وضع الأشياء في غير موضعها
تغيرات في المزاج والشخصية
ارتباك
أوهام وجنون العظمة
الإندفاع
نوبات صرع
وصعوبة في البلع

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الزهايمر .. 10 حقائق لا تعرفها عن المرض

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60887

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم