الزهايمر .. 10 حقائق لا تعرفها عن المرض

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يعد مرض الزهايمر سابع سبب للوفاة فى قائمة الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم لعام 2019.



و يعتبر الزهايمر اضطراب دماغي يؤدي إلى فقدان الذاكرة والقدرات الفكرية الأخرى، وهو مرض مميت ولا يوجد له علاج.



يعد مرض بطيء التطور يبدأ بفقدان الذاكرة وينتهي بتلف شديد في الدماغ.



و سمى المرض باسم الدكتور "ألويس ألزهايمر"، أخصائي علم الأمراض العصبية.

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ومن أهم العوامل التى تساهم فى الإصابة بمرض الزهايمرالعمربعد سن 65 عامًا يصبح احتمال الإصابة بمرض الزهايمر أكبر فغالبا ما تظهر الأعراض لأول مرة بعد سن الستين.التاريخ العائليتلعب العوامل الوراثية دورًا في خطر إصابة الفرد بالمرض.إصابات الرأسهناك علاقة وثيقة بين المرض وإصابات الرأس المتكررة أو فقدان الوعي.صحة القلبتعد الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر مؤشر يضاعف إحتمال الإصابة بمرض الزهايمر .ومن الأعراض الشائعة لمرض الزهايمر :فقدان الذاكرةتكرار الأسئلة والعباراتوضع الأشياء في غير موضعهاتغيرات في المزاج والشخصيةارتباكأوهام وجنون العظمةالإندفاعنوبات صرعوصعوبة في البلع