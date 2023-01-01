الزمالك يواجه 5 تحديات في ختام مشواره بالدوري.. بينها مواجهتان للجيش ومباراة نارية أمام المحلة

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أعلنت رابطة الأندية المصرية جدول ترتيب الدوري المصري بالكامل حتى نهايته.



وينتهي الدوري المصري يوم 18 أغسطس بمباريات الجولة 34.



وأعلنت الرابطة مواعيد المباريات المؤجلة بالكامل بالإضافة إلى الجولات من 31 وحتى 34.

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ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات الزمالك المتبقية حتى نهاية الدوري.وسيخوض الزمالك 13 مباراة في الدوري خلال 48 يوما.وسيختتم الزمالك مبارياته بمواجهة بلدية المحلة يوم 17 يوليو.29 يونيو.الجولة 28: الزمالك × سيراميكا كليوباترا.يوم 3 يوليو.الجولة 29: فاركو × الزمالك.يوم 7 يوليو.الجولة 30: الزمالك × الإسماعيلي.11 يوليو.مؤجلة من الجولة 16: طلائع الجيش × الزمالك.15 يوليو.مؤجلة من الجولة 17: الزمالك × بلدية المحلة.المباريات التي تم الإعلان عنها اليوم:21 يوليو.الجولة 31 يوليو: الداخلية × الزمالك.26 يوليو.مؤجلة من الجولة 18: الزمالك × بيراميدز.29 يوليو.مؤجلة من الجولة 19: الزمالك × المقاولون العرب.2 أغسطس.الجولة 32: الزمالك × الجونة5 أغسطس.مؤجلة من الجولة 22: الزمالك × إنبي.8 أغسطس.مؤجلة من الجولة 23: الزمالك × زد.14 أغسطس.الجولة 33: الزمالك × طلائع الجيش.17 أغسطس.الجولة 34: بلدية المحلة × الزمالك.يذكر أن رابطة الأندية أعلنت أن مواعيد انطلاق مباريات الجولة الأخيرة سيتم تحديدها في وقت لاحق بعد معرفة موقف المنافسة على اللقب والمهددة بالهبوط.