الزمالك يواجه الترجي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد: موعد و توقعات



الزمالك والترجي التونسي الزمالك والترجي التونسي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد موعد إقامة مباراة الزمالك والترجي التونسي، في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد.



وتأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تحقيق الفوز على فريق سكيكدة الجزائري بنتيجة 30-26 في نصف نهائي بطولة إفريقيا لأندية أبطال الكؤوس.



وتأهل نادي الترجي التونسي بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 25-21، في نصف نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد.

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تقام مباراة نادي الزمالك ونظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة غداً السبت.وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربيويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبو المجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبو وردة إدارياً، ومحمد أشرف أخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسؤولاً للمهمات.