الزمالك ينتظر الفائز من الأهلي والترجي في السوبر الإفريقي .. موعد المباراة محدد!

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل مبدئي، موعد إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي لعام 2024، بعدما تأكد أحد طرفي اللقاء بفوز الزمالك بلقب الكونفدرالية مساء الأحد.



وينتظر الزمالك بطل دوري أبطال أفريقيا، والذي سيتحدد بين الأهلي والترجي، في المباراة النهائية المقرر إقامتها السبت المقبل، في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.



مباراة السوبر الأفريقي تُقام في سبتمبر المقبل

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يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم النسخة الجديدة من كأس السوبر الأفريقي في شهر سبتمبر المقبل، قبل انطلاق بطولات الأندية لعام 2025.ويتصدر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأفريقي بثمانية ألقاب، يليه الزمالك بأربعة ألقاب.جدير بالذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري فاز بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي، بتغلبه على الأهلي بهدف نظيف.