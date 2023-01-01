الزمالك ينتظر الفائز من الأهلي والترجي في السوبر الإفريقي .. موعد المباراة محدد!

آخر الأخباراخبار الرياضة › الزمالك ينتظر الفائز من الأهلي والترجي في السوبر الإفريقي .. موعد المباراة محدد!

صورة الخبر: السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل مبدئي، موعد إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي لعام 2024، بعدما تأكد أحد طرفي اللقاء بفوز الزمالك بلقب الكونفدرالية مساء الأحد.

وينتظر الزمالك بطل دوري أبطال أفريقيا، والذي سيتحدد بين الأهلي والترجي، في المباراة النهائية المقرر إقامتها السبت المقبل، في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

مباراة السوبر الأفريقي تُقام في سبتمبر المقبل

يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم النسخة الجديدة من كأس السوبر الأفريقي في شهر سبتمبر المقبل، قبل انطلاق بطولات الأندية لعام 2025.

ويتصدر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأفريقي بثمانية ألقاب، يليه الزمالك بأربعة ألقاب.

جدير بالذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري فاز بالنسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي، بتغلبه على الأهلي بهدف نظيف.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الزمالك ينتظر الفائز من الأهلي والترجي في السوبر الإفريقي .. موعد المباراة محدد!

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7907

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم