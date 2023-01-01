الزمالك يقوي صفوفه بـ"جلاد الأهلي" في صفقة من العيار الثقيل



عمرو الدرديري عمرو الدرديري

كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن اقتراب بيتر شالويلي للزمالك.

قد يعجبك أيضا...

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "صحافة جنوب افريقياجلاد الأهلي بيتر شالويلي يقترب من الزمالك".الزمالك يرسل المستحقات المالية للغاني بنيامين أتشيمبونجوفي سياق آخر أرسل نادي الزمالك المستحقات المالية للغاني بنيامين أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق والمقدرة بـ 115 ألف دولار، والبرتغالي روي أجواش المدرب العام السابق للفريق الأبيض تمهيدا لرفع إيقاف القيد.ويعيش نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة أثرت بشكل مباشر على قدرته على تسجيل اللاعبين الجدد ، ورغم الجهود التي تبذلها إدارة النادي لحل هذه الأزمة، إلا أن الأمر يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.وينتظر مسؤولو نادي الزمالك إخطاره بفتح القيد على سيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليتمكن من انهاء صفقاته لتدعيم الفريق ولحاق قيد اللاعبين قبل 31 اغسطس الجاري ليتمكنوا من المشاركة في السوبر الأفريقي امام الاهلي يوم 27 سبتمبر المقبل.