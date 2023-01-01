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الزمالك يقدم عرضا رسميا لتجديد تعاقد زيزو

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صورة الخبر: زيزو
زيزو

قدم نادي الزمالك عرضا رسميا لـ أحمد سيد "زيزو" لتجديد تعاقده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الأبيض في انتظار رد اللاعب.

وسبق أن كشف مصطفى "زيزو" والد ووكيل اللاعب أحمد سيد لاعب الزمالك عن اتفاق نجله على تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.
وتحدث مصطفى زيزو لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا: "اتفقنا خلال اجتماعنا مع مجلس الإدارة على بقاء زيزو".

وتابع "هناك جلسة أخرى للحديث عن تفاصيل العقد".

وأكمل "الزمالك لديه رغبة في بقاء زيزو وهو كذلك يود البقاء في النادي، هذا أمر تم الاتفاق عليه".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي آخر في يناير المقبل دون العودة إلى الزمالك.
وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق مبدئي بين الزمالك وزيزو على تجديد التعاقد مع نفي الإدارة رغبتها في رحيله للاحتراف وتحديد جلسة الأسبوع المقبل لإتمام المفاوضات ومن ثم توقيع العقد. (طالع التفاصيل)

الزمالك قدم عرضا رسميا لزيزو لتجديد تعاقده وفي انتظار رد اللاعب.

زيزو يحتل المركز السابع في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا بجميع المسابقات.

وخاض الجناح صاحب الـ 28 عاما، 229 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 76 هدفا وصنع 63.

المصدر: filgoal

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