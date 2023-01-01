الزمالك يعلن موقفه النهائي من مواجهة سيراميكا: المشاركة مؤجلة

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صورة الخبر: الزمالك
الزمالك

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن قرار مجلس الإدارة بشأن مواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لكووورة: "مجلس إدارة الزمالك قرر خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، رغم وجود اعتراضات من عضوين بالمجلس، لكن الإجماع جاء بعودة الفريق للمشاركة بشكل طبيعي، من أجل مصلحة النادي".

وأضاف: "تم إخطار فريق الكرة والجهاز الفني بالدخول في معسكر مغلق اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء، استعدادا لخوض اللقاء".

وفرضت رابطة الأندية عقوبة مالية ضد الزمالك قدرها 100 ألف جنيه، أمس الخميس، على خلفية انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي، الذي كان مقررا الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز.

ويمتلك الزمالك 34 نقطة في المركز العاشر بعد خوض 21 مباراة، مقابل 37 نقطة في جعبة سيراميكا ثامن الترتيب بعد خوض 26 مواجهة.

المصدر: كووورة

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