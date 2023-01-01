الزمالك يعلن موقفه النهائي من مواجهة سيراميكا: المشاركة مؤجلة

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن قرار مجلس الإدارة بشأن مواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري المصري الممتاز.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لكووورة: "مجلس إدارة الزمالك قرر خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، رغم وجود اعتراضات من عضوين بالمجلس، لكن الإجماع جاء بعودة الفريق للمشاركة بشكل طبيعي، من أجل مصلحة النادي".
وأضاف: "تم إخطار فريق الكرة والجهاز الفني بالدخول في معسكر مغلق اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء، استعدادا لخوض اللقاء".
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