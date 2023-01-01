الزمالك يعلن موقفه النهائي من مباراة الأهلي: انسحاب رسمي بسبب ظروف قهرية!

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أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، تمسكه بعدم خوض مباراته ضد الأهلي، التي كان مقررًا لها أن تقام مساء غد الثلاثاء ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.



وكان الزمالك أصدر بيانًا رسميًا عقب خسارته (2-1) أمام المصري البورسعيدي، الإثنين الماضي، اشترط خلاله تلبية 4 طلبات من أجل استمرار مشاركته في المسابقة المحلية.



بيان الزمالك آنذاك أكد أن الأبيض لن يلعب أي مباراة في الدور الثاني -بعد لقاء فاركو المدرج ضمن الدور الأول- قبل تنفيذ مطالبه، ما كان يعني عدم خوضه مباراة القمة أمام الأهلي.

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وعقد حسين لبيب اجتماعات عدة مع أعضاء مجلس إدارة النادي، وأخرى رفقة الرابطة، إلى جانب جلسة ودية مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف الوصول إلى حلول مشتركة، ما انتهى بتمسك الزمالك بموقفه من لقاء القمة.بيان الزمالكوفي بيانه الصادر اليوم الإثنين، برر الزمالك سبب عدم خوضه مباراته ضد الأهلي بـ"ظروف قهرية"، موضحًا أن النادي سيعود في القريب العاجل إلى منافسات الدوري المصري التي وصفها بـ"الشريفة".وكتب نادي الزمالك في بيانه الرسمي: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم".وأضاف البيان: "تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا.. فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، و شكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".