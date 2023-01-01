الزمالك يعلن التعاقد مع محمد شحاتة بشكل نهائي

وسينضم شحاتة بشكل طبيعي للزمالك رغم إيقاف النادي عن قيد اللاعبين الجدد بسبب قضية خالد بوطيب، كونه لاعبا مقيدا في الفريق من قبل وهو ما سبق وأن حدث مع سيف الجزيري في 2021، ولن يعوق الأبيض عن ضمه في الصيف.
أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك تفعيل بند شراء محمد شحاتة بشكل نهائي من نادي طلائع الجيش.
ونشر سليمان صورة لتوقيع اللاعب برفقة أعضاء مجلس إدارة النادي.
وأشار سليمان إلى أن شحاتة قد وقع على عقد لمدة 5 مواسم مقبلة تبدأ من الموسم المقبل.
وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تفعيل الزمالك لبند شراء شحاتة من الجيش بعد دفع 10 ملايين جنيه.
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