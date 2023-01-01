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الزمالك يرفع قضية على مهيب عبد الهادي.. تفاصيل صادمة تكشف الأسباب

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صورة الخبر: أحمد سالم متحدث نادي الزمالك
أحمد سالم متحدث نادي الزمالك

شارك أحمد سالم، متحدث نادي الزمالك، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “بعد أن تخطي البعض الحدود المسموحة في النقد، وتجاوزوا في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح، والادعاء بالكذب والبهتان عن وجود فساد مالي في التعاقد مع أحد اللاعبين وهو ما يتنافي تماما مع الحقيقة الموثقة بالعقود والمستندات ولا يمكن قبوله لما يمثله من إهانة بالغة في حق مجلس إدارة نادي الزمالك”.

وتابع: “تقرر مايلي أولا تقديم شكوي الي المجلس الأعلي للإعلام في حق المدعو مهيب عبد الهادي الذي اعتاد ترويج روايات وهمية من نسج الخيال عن نادي الزمالك سعيا وراء التريند دون النظر لما تمثله تلك الأفعال من إساءة في حق اكبر قلعة رياضية في مصر و كانت الطامة الكبري عندما ادعي بالكذب والضلال عن وجود عمولات بمبالغ كبيرة في احدي الصفقات رغم ما اعلنه النادي بالأرقام”.
واختتم: “ثانيا تكليف السيد المستشار القانوني الدكتور كمال شعيب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المدعو مهيب عبدالهادي لما اقترفه من جرم في حق نادي الزمالك و اطلاقه لشائعات مخلة بالشرف لا يقبلها سوي فاسد أو مخطئ، لذا كان اللجوء إلي الجهات المختصة هو السبيل لكي يعلم الجميع انه ليس لدينا سوي الشفافية”.

المصدر: elbalad

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