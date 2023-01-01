الزمالك في صراع مع العربي القطري للظفر بخدمات بنشرقي

ولعب بنشرقي لـ 3 سنوات بقميص نادي الزمالك، حيث انضم إليه في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.
ذكرت جريدة الراية القطرية أن الزمالك ينافس العربي القطري على ضم المغربي أشرف بنشرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
قبل أيام، انفصل بنشرقي عن ناديه الريان، مع نهاية الموسم المنصرم.
وأوضح التقرير أن بنشرقي لاعب نادي الريان أحد الخِيارات المطروحة على طاولة إدارة نادي العربي، لا سيما أن اللاعب أصبح حُرًا ويحقّ له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الصيفي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي الريان.
وأضاف التقرير أن الزمالك يُنافس العربي على استعادة نَجمه المغربي السابق.
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