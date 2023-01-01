الروبرتات يثبتون وجودهم في جنيف بمباراة مثيرة لا تُنسى

في معرض قمة جنيف للذكاء الاصطناعي، نزل فريقان من الروبوتات إلى ملعب اصطناعي صغير لكرة القدم. لم يكن هذا نهائي دوري أبطال أوروبا، بل كان استعراضًا للاستخدامات الواسعة النطاق للذكاء الاصطناعي.
المنظمون أكدوا أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على الطرق التي يمكن بها تحسين حياة الناس أو حتى تغييرها تمامًا من خلال هذه التكنولوجيا.
وقد شهد المعرض مجموعة متنوعة من الابتكارات، بما في ذلك أطراف صناعية متطورة: يمكن لهذه الأطراف التعرف على سلوك المستخدم والتكيف مع نشاط العضلات، أجهزة لمساعدة المكفوفين، تساعد في تجنب العقبات في الشارع. قطط وكلاب آلية، تعمل كمرافقين ذكاء اصطناعي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!