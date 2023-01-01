الروبرتات يثبتون وجودهم في جنيف بمباراة مثيرة لا تُنسى



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

في معرض قمة جنيف للذكاء الاصطناعي، نزل فريقان من الروبوتات إلى ملعب اصطناعي صغير لكرة القدم. لم يكن هذا نهائي دوري أبطال أوروبا، بل كان استعراضًا للاستخدامات الواسعة النطاق للذكاء الاصطناعي.



المنظمون أكدوا أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على الطرق التي يمكن بها تحسين حياة الناس أو حتى تغييرها تمامًا من خلال هذه التكنولوجيا.



وقد شهد المعرض مجموعة متنوعة من الابتكارات، بما في ذلك أطراف صناعية متطورة: يمكن لهذه الأطراف التعرف على سلوك المستخدم والتكيف مع نشاط العضلات، أجهزة لمساعدة المكفوفين، تساعد في تجنب العقبات في الشارع. قطط وكلاب آلية، تعمل كمرافقين ذكاء اصطناعي.

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وما أثار اهتمام الجميع هو الروبوتات التي تلعب كرة القدم، والتي صُنعت بواسطة طلاب جامعة إي.تي.إتش في زوريخ. كان الفريقان يركلان الكرة ويمررانها ويتتبعانها بناءً على مدخلات من أجهزة استشعار.هذا المشروع يمنح الطلاب فرصة لتكوين خبرة على منصة آلية كاملة، ويعد منصة لاختبار الخوارزميات التي يمكن استخدامها في العالم الحقيقي في المستقبل. إنها خطوة مثيرة نحو تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخدامها في مجموعة متنوعة من المجالات.