الرواد الروس يستبدلون بعض معدات أنظمة الطاقة في المحطة الفضائية

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو أن الرواد الروس استبدلوا بعض معدات أنظمة الطاقة الموجودة في وحدة Zarya التابعة لمحطة الفضاء الدولية.
وقال كونونينكو:"استبدلنا بعض بطاريات أنظمة الطاقة الموجودة في وحدة Zarya، وقمنا بتركيب بطاريات جديدة تعمل بالنيكل والكادميوم، هذه البطاريات تساهم بدعم عمل النظام الأوتوماتيكي الذي يتحكم بأنظمة الطاقة في المحطة".
وأضاف:"أنظمة إمداد الطاقة توفر الكهرباء للمحطة ومعداتها، وتتكون من مولدات للطاقة، ومعدات تخزين الطاقة، ومعدات التحكم الآلي بالأنظمة، وإحدى الطرق الرئيسية للحصول على الطاقة في المحطة هي تحويل طاقة الضوء إلى طاقة كهربائية من خلال ألواح الطاقة الشمسية".
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