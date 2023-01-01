الرواد الروس يستبدلون بعض معدات أنظمة الطاقة في المحطة الفضائية

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو أن الرواد الروس استبدلوا بعض معدات أنظمة الطاقة الموجودة في وحدة Zarya التابعة لمحطة الفضاء الدولية.

وقال كونونينكو:"استبدلنا بعض بطاريات أنظمة الطاقة الموجودة في وحدة Zarya، وقمنا بتركيب بطاريات جديدة تعمل بالنيكل والكادميوم، هذه البطاريات تساهم بدعم عمل النظام الأوتوماتيكي الذي يتحكم بأنظمة الطاقة في المحطة".

وأضاف:"أنظمة إمداد الطاقة توفر الكهرباء للمحطة ومعداتها، وتتكون من مولدات للطاقة، ومعدات تخزين الطاقة، ومعدات التحكم الآلي بالأنظمة، وإحدى الطرق الرئيسية للحصول على الطاقة في المحطة هي تحويل طاقة الضوء إلى طاقة كهربائية من خلال ألواح الطاقة الشمسية".

وأشار كونونينكو إلى أن القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية مجهّز بألواح طاقة شمسية ذات هياكل صلبة، وبطاريات قابلة لإعادة الشحن لتخزين الطاقة التي يتم استمدادها من هذه الألواح، وفي الأوقات التي لا تكون فيها الألواح قادرة على إمداد المحطة بكامل احتياجاتها من التيار الكهربائية يتم الاستعانة بالطاقة المخزنة في البطاريات.

وذكر رائد الفضاء مؤخرا أيضا أن الرواد الروس قاموا باستبدال بعض معدات إنذار الحريق الموجودة في وحدة Zvezda التابعة للمحطة الفضائية.

المصدر: روسيا اليوم

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