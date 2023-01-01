الراحلون عن الزمالك بنهاية الموسم وهذه الأسماء مطلوبة بقوة

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لا صوت يلعو داخل نادى الزمالك، فوق صوت ملف الصفقات الجديدة التى يرغب النادى فى إتمامها لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الصيفية الحالية، وكذلك ملف الراحلين عن الفريق لعدم الحاجة لخدماتهم، رغم إيقاف القيد لديه.

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هناك بعض اللاعبين الذين رحلوا بالفعل عن الزمالك مثل الأوغندي ترافيس موتيابا، والسنغالى إبراهميا نداى، والفلسطينى ياسر حمد، ومحمود علاء، إضافة إلى ترحيب الخواجة البرتغالى برحيل البنيني سامسون أكينيولا، وناصر منسى، ومهاب ياسر، ومحمد أشرف روقا، وسيد نيمار، ويوسف أوباما، ومحمد عواد، ومحمد عاطف، وسيف فاروق جعفر.وأبلغ جوزيه جوميز، أنه ترك للإدارة حرية اختيار طريقة رحيل هؤلاء اللاعبين، سواء بالبيع النهائي، أو إعارتهم لتحقيق المكاسب المادية من تلك الأسماء، خاصة أن بعض هؤلاء اللاعبين يمتازون بصغر السن والمهارة، أمثال نيمار ومحمد عاطف وسيف جعفر.يستهدف مسئولو نادي الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بعدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني شدد على ضرورة تدعيم عدة مراكز.وطالب البرتغالي، بضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك والريان القطري السابق، وينتظر الزمالك رد اللاعب على تخفيض راتبه من اجل العمل على ضمه فى صفقة انتقال حر.أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا، الذي أبدي موافقته على الانتقال للزمالك، وينتظر حسم المفاوضات مع إدارة ناديه.الكاميرونى جوناثان نجويم جناح إيسر فريق مودرن سبورت، يعد من اللاعبين المطلوبين بقوة في الزمالك بناءً علي رغبة جوزيه جوميز، إضافة ليسري وحيد ومحمد هاني لاعبا طلائع الجيش، ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود، وعبد العزيز البلعوطي حارس مرمي فريق انبي.بدأ بالفعل مسئولو النادى تجهيز مبلغ 39 ألف دولار خلال الساعات المقبلة لسدادها لمساعدى البرتغالى فيريرا، حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل نهائي.تلقى أحمد زيزو عرضًا من نادى نيوم السعودى، بمبلغ ضخم، وتشهد الساعات المقبلة عقد جلسة بين أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مع مسئولى القلعة البيضاء؛ لتحديد مصير العرض الذى تلقاه.وينتهى عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير، وتأتى الجلسة بناءً على طلب من اللاعب لمناقشة موقفه مع الإدارة، سواء بالتوصل لاتفاق لتجديد عقده أو مناقشة العرض الذى تلقاه من نادى نيوم السعودى.أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن "هناك نية وقرار من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، على عقد جلسة مع زيزو لحسم موقفه من عروض رحيله، لكن حتى الآن لم تعقد أي جلسة بين الإدارة واللاعب".وأضاف: "زيزو يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، وإدارة الزمالك حريصه على سماع رغبة اللاعب والتفاوض حول تجديد تعاقده قبل مناقشة أي عروض للرحيل".ويخشى مسئولو الزمالك، من تبعات رفض احتراف زيزو دون موافقة اللاعب نفسه في ملف تجديد عقده مستقبلا، وإمكانية أن يقرر اللاعب الرحيل في ختام عقده واللعب لنادي آخر داخل أو خارج مصر بشكل مجاني ودون استفادة مالية يحصل عليها الزمالك.