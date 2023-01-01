الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم 3 يوليو 2024 بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمن تشكيل الحكومة ما يلي:



- السيد الدكتور / مصطفى كمال مدبولي محمد - رئيساً لمجلس الوزراء.



السادة نواب رئيس الوزراء والوزراء:

- السيد الدكتور/ خالد عبد الغفار محمد - نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان.

- السيد الفريق/ كامل عبد الهادي فرج الوزير - نائباً لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل.

- الفريق أول/ عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

- السيدة الدكتورة/ رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط - وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- السيد/ محمود توفيق عبد الجواد قنديل - وزيراً للداخلية.

- السيدة الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز- وزيراً للبيئة.

- السيد الدكتور/ عمرو أحمد سميح طلعت - وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السيد الدكتور/ أشرف صبحى محمد عامر - وزيراً للشباب والرياضة.

- السيد الدكتور/ محمد أيمن أحمد عاشور - وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

- السيد/ محمد محمد صلاح الدين مصطفي - وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.

- السيد الدكتور/ هاني عاطف نبهان سويلم - وزيراً للموارد المائية والري.

- السيد الدكتور/ محمود مصطفي كمال عصمت - وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.

- السيد/ أحمد أشرف على كوجك - وزيراً للمالية.

- السيدة/ منال عوض ميخائيل - وزيراً للتنمية المحلية.

- السيد/ شريف فتحي على عطيه - وزيراً للسياحة والآثار.

- السيدة الدكتورة/ مايا محمد عبد المنعم مرسى - وزيراً للتضامن الاجتماعي.

- السيد الدكتور/ شريف محمد فاروق على مصطفى - وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.

- السيد الدكتور/ بدر أحمد محمد عبد العاطي - وزيراً للخارجية والهجرة.

- السيد المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين - وزيراً للعدل.

- السيد المستشار/ محمود فوزي عبد الباري عصر - وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- السيد الدكتور/ أسامه السيد محمود الأزهري- وزيراً للأوقاف.

- السيد/ سامح أحمد زكى الحفني - وزيراً للطيران المدني.

- السيد/ شريف مجدي حسين شربيني - وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- السيد/ علاء الدين فاروق زكي السيد - وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

- السيد/ محمد إبراهيم أحمد شيمي - وزيراً لقطاع الأعمال العام.

- السيد/ حسن محمد حسن الخطيب - وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.

- السيد/ محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم - وزيراً للعمل.

- السيد/ أحمد فؤاد عبد السلام هنو - وزيراً للثقافة.

- السيد/ محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد - وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- السيد/ كريم إبراهيم على بدوي - وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

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