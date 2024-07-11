الذهب يواصل الارتفاع: آخر التطورات في الأسعار



أسعار الذهب أسعار الذهب



ارتفع سعر الذهب في مصر من مستويات 3255 جنيها إلى مستويات 3345 جنيها وذلك على مدار تداولات الأسبوع في الفترة من الجمعة 26 يوليو وحتى الجمعة 2 أغسطس ليحقق الذهب صعود بحوالي 90 جنيهًا.

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و خلال تداولات اليوم الجمعة نجح الذهب في الصعود بعد التذبذب الذي سجله خلال جلسة أمس، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيل أعلى مستوى في أسبوعين خلال جلسة اليوم.وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3340 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3345 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3320 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3315 جنيه للجرام.ارتفاع أسعار الذهب المحلي جاءت بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم وتسجيله أعلى مستوى في أسبوعين ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله خلال الشهر الماضي. وذلك بعد شهد السعر يوم أمس تذبذب في نطاق سعري ضيق.تم الإعلان يوم أمس عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك المصري بنسبة 8.7% خلال شهر يونيو على أساس شهري ليسجل 13 مليار دولار بعد أن كانت صافي الأصول عند 14.3 مليار دولار نهاية مايو الماضي.يأتي هذا بعد أن تحول صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية إلى تسجيل فائض في مايو لأول مرة من 28 شهر.بينما من جهة أخرى تشهد التدفقات النقدية الدولارية على أذون الخزانة المصرية تراجع في الفترة الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، وهو كان أحد الأسباب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مقابل الجنيه المصري بشكل تدريجي ليتداول عند متوسط 48.77 جنيه لكل دولار.توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، يأتي هذا قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي في وقت لاحق من جلسة اليوم وما سيكون له من تأثير كبير على مستويات الدولار وأسعار الذهب.ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم بدعم من ارتفاع السعر العالمي وتسجيله أعلى مستوى في أسبوعين، بينما يستمر الترقب في الأسواق لتأثير بيانات الوظائف الأمريكي على السعر العالمي وبالتالي على سعر الذهب المحلي.وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2468 دولار للأونصة ليحاول اختراق خط المقاومة الصاعد عند منطقة 2465 – 2470 دولار للأونصة. حيث يحاول الذهب حاليا تجميع المزيد من الزخم اللازم للصعود من جديد ليستهدف القمة السعرية التاريخية عند 2483 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 2500 دولار للأونصة.أما عن السعر المحلي:بعد أن شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذبا خلال تداولات الأمس عاد اليوم إلى الارتفاع مع بداية الجلسة ليتداول عند 3345 جنيها للجرام ليصل تقريباً إلى المستهدف عند 3350 جنيها للجرام.الذهب الآن يحتاج إلى زخم إيجابي لاختراق المستوى 3350 جنيها للجرام ليستهدف بعدها 3400 جنيه للجرام، ولكن هذا الاختراق قد يتوقف على حركة الذهب العالمي اليوم بعد تقرير الوظائف الأمريكي.