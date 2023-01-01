

الذكاء الاصطناعي يدفع بأسرع وتيرة نمو للصادرات التايوانية الذكاء الاصطناعي يدفع بأسرع وتيرة نمو للصادرات التايوانية

وشهدت صادرات تايوان أسرع وتيرة نمو منذ فبراير 2022، حيث ارتفعت شحنات المنتجات التكنولوجية أكثر من أربعة أضعاف.



زاد إجمالي صادرات البضائع بنسبة 23.5? في يونيو الماضي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 39.9 مليار دولار، وفقًا لوزارة المالية.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن صادرات الحواسيب والمعدات المرتبطة بها استمرت في أداءها المتميز، حيث ارتفعت بنسبة 324? لتصل إلى 6.6 مليار دولار بفضل الطلب القوي من قطاعات التكنولوجيا الناشئة.

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وقال غاري نج، الخبير الاقتصادي في Natixis Bank: "تستمر تايوان في الاستفادة من انفجار الذكاء الاصطناعي ودورة الثيران التكنولوجية الدورية، والتي من المرجح أن تدعم الصادرات في الأشهر القادمة".نمو الصادرات إلى أمريكا استعاد النمو زخمه بفضل صادرات الدوائر المتكاملة، بعد أن فقد زخمه خلال الأشهر القليلة الماضية. ارتفعت إجمالي شحنات الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة أكثر من 74?، واستمرت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا في النمو بشكل كبير، مع تعويض تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وفقًا لما قاله نج.وأوضحت بياتريس تساي، رئيسة الإحصاء في وزارة المالية، خلال مؤتمر صحفي عقب نشر البيانات، أن تايوان "بدأت في دخول موسم الصادرات الذروي ابتداءً من يوليو الحالي"، حيث كانت غالبية الصادرات خلال الشهر الحالي "مستقرة أو أفضل على الأقل مقارنةً بيونيو الماضي".