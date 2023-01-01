الذكاء الاصطناعي يتلاعب بنتائج البحث في جوجل

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كشفت منصة WIRED عن ظاهرة انتشار سرقة المحتوى الإخباري عبر الإنترنت، حيث تم رصد موقع ينشر مقالات منسوخة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وظهوره في نتائج البحث المتقدمة على محرك جوجل.



بدأت القصة عندما قام أحد محرري WIRED بالبحث عن قصص إخبارية تتعلق بتعامل شركة "أدوبي" مع محتوى المستخدمين وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. اكتشف أن مقالًا منشورًا في الموقع الإخباري يظهر في المركز الثاني على جوجل، بينما يظهر مقالٌ من مدونة مجهولة باسم Syrus في المرتبة الأولى، على الرغم من أن المقال يبدو وكأنه نسخة مسروقة من مقال "وايرد" مع تغييرات تحريرية طفيفة.



المثير للاهتمام أن محتوى المقال على المدونة المجهولة كان يقدم نفس النص من "وايرد"، حتى أن الاقتباسات الأصلية تم نقلها، ولكن كان هناك رابط واحد في أسفل الصفحة يؤدي إلى النسخة الأصلية من القصة على WIRED، دون إشارة نصية واضحة إلى أن محتوى القصة منقول.

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لم تقتصر السرقات على اللغة الإنجليزية فقط، بل تم العثور على نسخ من المحتوى بـ 10 لغات أخرى، بما في ذلك اليابانية والإسبانية، وفقًا لتقرير WIRED. أشار التقرير إلى أن نفس الموقع المجهول قام بنقل محتوى من مواقع أخرى مثل TechCrunch ورويترز.حقوق الملكية الفكريةتواصلت WIRED مع مدير المدونة وتلقت تأكيدًا بأن وكالة تسويق إيطالية أنشأت المدونة واستخدمت أداة الذكاء الاصطناعي كجزء من عملية الكتابة. أوضح الشخص الذي يستخدم اسم Daniele Syrus عبر البريد الإلكتروني أن عملية إنشاء المحتوى تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تحليل وجمع المعلومات من مصادر متعددة مع احترام حقوق الملكية الفكرية دائمًا.