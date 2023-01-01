الذكاء الاصطناعي يتلاعب بنتائج البحث في جوجل

كشفت منصة WIRED عن ظاهرة انتشار سرقة المحتوى الإخباري عبر الإنترنت، حيث تم رصد موقع ينشر مقالات منسوخة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وظهوره في نتائج البحث المتقدمة على محرك جوجل.
بدأت القصة عندما قام أحد محرري WIRED بالبحث عن قصص إخبارية تتعلق بتعامل شركة "أدوبي" مع محتوى المستخدمين وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. اكتشف أن مقالًا منشورًا في الموقع الإخباري يظهر في المركز الثاني على جوجل، بينما يظهر مقالٌ من مدونة مجهولة باسم Syrus في المرتبة الأولى، على الرغم من أن المقال يبدو وكأنه نسخة مسروقة من مقال "وايرد" مع تغييرات تحريرية طفيفة.
المثير للاهتمام أن محتوى المقال على المدونة المجهولة كان يقدم نفس النص من "وايرد"، حتى أن الاقتباسات الأصلية تم نقلها، ولكن كان هناك رابط واحد في أسفل الصفحة يؤدي إلى النسخة الأصلية من القصة على WIRED، دون إشارة نصية واضحة إلى أن محتوى القصة منقول.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!