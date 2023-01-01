"الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإعلام" في لقاءات قصور الثقافة بالفيوم



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإعلام" تناول خلالها الإذاعي الدكتور هادي حسان، عدة مفاهيم منها مفهوم الثورة الصناعية الرابعة، وصحافة الذكاء الاصطناعي، موضحا أثر التكنولوجيا والتطور التقني على الإعلام، وخاصة المؤسسات الصحفية والقنوات الإخبارية، التي باتت تعتمد على تلك التقنيات في إعداد القصص الخبرية بشكل غير تقليدي.

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في شأن آخر وضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، أقامت مكتبة مطرطارس محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو والتغيرات المجتمعية" تناول خلالها ربيع عبدالجواد -أخصائي المكتبة، الأحداث التي سبقت قيام الثورة وأهم النتائج التي ترتبت عليها ومن أهمها إنهاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، وإنهاء الإقطاع الذي أثر بشكل كبير على القطاعات المنتجة بالمجتمع.وفي سياق متصل، عقد نادي أدب البادية لقاء بعنوان "في حب مصر" بالوحدة المحلية بقصر الباسل، أوضح خلاله الشاعر هاني فرج، أسباب قيام ثورة يوليو، بجانب إلقاء عدد من القصائد الوطنية.كما نظم فرع ثقافة الفيوم، برئاسة سماح كامل، عددا من الورش والفعاليات المتنوعة منها ورشة حكي لمناقشة بعض القصص التربوية، بجانب سكتش تمثيلي وفقرة اكتشاف مواهب ومسابقات تثقيفية وذلك بمكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة، وشهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي حول قصة حياة الفنان الراحل يوسف بك وهبي، وأقام بيت ثقافة طامية ورشة لتعليم أساسيات الرسم، بجانب ورشة مشغولات يدوية بالخرز بمكتبة الفيوم العامة، كما تواصلت فعاليات كل من ورشة تعليم أساسيات الخط العربي بمكتبة مطرطارس، وورشة مسرحة المناهج بمكتبة الطفل والشباب بطامية