الذكاء الاصطناعي بين الاستثمارات الضخمة والعوائد المحبطة

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تُعدّ استثمارات شركات التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي ضخمة، حيث تصل إلى تريليون دولار، ومع ذلك يُظهر تقرير من غولدمان ساكس أن العائد على هذا الاستثمار قد يستغرق وقتًا طويلاً وقد يكون محبطًا للغاية، حيث إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باهظة التكلفة بشكل استثنائي، ولتبرير هذه التكلفة، يجب أن تكون قادرة على حل المشكلات المعقدة.

كما تشمل تكاليف تطوير برامج الذكاء الاصطناعي البنية التحتية، واستهلاك كميات كبيرة من الطاقة. يُقدر تكلفة تشغيل الأجهزة اللازمة لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي بما يتراوح بين 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار يوميًا، وتتطلب البرامج الحديثة والمتطورة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي استخدام معالجات GPU متقدمة، مما يزيد من التكلفة الإجمالية للمشروع.

على الرغم من ذلك، يُخصص مبالغ كبيرة لتطوير هذه البرامج، وتدفع دول مثل الإمارات والسعودية مبالغ ضخمة لتغطية البنية التحتية اللازمة، وتتنوع الاستثمارات بين الناجحة وغير الموفقة، ويُمكن للاستثمارات الجيدة تحقيق عوائد مجزية عند اتباع خطة مستقبلية واضحة.

إن تأثير الذكاء الاصطناعي يتجاوز الجانب المالي ليشمل النواحي التعليمية والاقتصادية، مما يعود بالفائدة على مستوى الدولة والحكومات وغيرها من الجهات المعنية، في النهاية، يبدو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد استثمار مالي، بل هو أيضًا استثمار في مستقبلنا المشترك.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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