الديوان الملكي يعلن مغادرة الملك سلمان المستشفى بعد انتهاء الفحوصات

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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المستشفى، بعد انتهاء الفحوصات الروتينية.



الملك سلمان يغادر المستشفى

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد أن استكمل ـ حفظه الله ـ الفحوصات الروتينية، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.



الديوان الملكي يكشف سبب دخول الملك سلمان المستشفى

كشف الديوان الملكي، سبب دخول الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، إلى المستشفى.

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وقال الديوان الملكي في بيانه: دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات، حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.الملك سلمانوترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية أمس.????وأوضحت أنه في مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.