الدهون بين المخاطر و الفوائد لصحة الإنسان

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تعتبر الدهون عنصراً أساسياً في جسم الإنسان، حيث تلعب دوراً مهماً في عمليات حيوية عديدة مثل امتصاص الفيتامينات والحفاظ على صحة الدماغ والجلد، ومع ذلك، يظل الجدل قائماً حول تصنيفها بين "مفيدة" و"ضارة"، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية تأثيرها على صحتنا ولماذا يُوصى بتناول أنواع معينة منها والابتعاد عن أخرى،بحسب ما جاء من صحيفة إزفيستيا.

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تلعب الدهون دوراً حيوياً في جسم الإنسان، إذ لا يمكن للفيتامينات الذائبة في الدهون أن تُمتص دون وجودها، كما أن الدماغ لن يعمل بكفاءة والجلد سيعاني من مشكلات دون الحصول على الكمية المناسبة منها، ووفقاً للدكتورة يكاتيرينا كازاتشكوفا، أخصائية الغدد الصماء، تختلف الدهون الموجودة في الأطعمة مثل الزبدة والزيت النباتي والأفوكادو بشكل كبير من حيث طبيعتها الكيميائية وتأثيرها على الجسم، بعض الدهون صلبة والأخرى سائلة، ويرتبط ذلك بتركيبها الكيميائي الذي يحدد ما إذا كانت صحية أم لا.تُقسم الدهون إلى "مفيدة" وضارة" بناءً على نسبة الأحماض الدهنية والجليسيرين فيها، الدهون الحيوانية، مثل تلك الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان والبيض، تكون غالباً مشبعة، مما يجعلها صلبة في درجة حرارة الغرفة، في المقابل، تحتوي الدهون النباتية على أحماض دهنية غير مشبعة، وهي سائلة وتعتبر أكثر فائدة للصحة.من الضروري لجسم الإنسان الحصول على أحماض دهنية غير مشبعة مثل أوميجا-3 من مصادر غذائية كالسلمون والتونة والجوز، حيث لا يمكن للجسم إنتاجها ذاتياً.تشير الدكتورة كازاتشكوفا إلى أن الكوليسترول، المرتبط بالدهون، يعتبر ضرورياً للجسم لأنه يساهم في إنتاج الهرمونات وفيتامين D،لكن المشكلة تكمن في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ما يشكل خطراً على الصحة.على الرغم من مخاوف البعض، تحذر كازاتشكوفا من إلغاء الدهون الحيوانية تماماً من النظام الغذائي، حيث تحتوي على عناصر غذائية هامة مثل حمض الأراكيدونيك الذي يدعم وظائف الدماغ والجهاز العصبي، مؤكدة على أهمية التوازن بين استهلاك الدهون النباتية والحيوانية لصحة مثلى.