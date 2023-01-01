الدهون بين المخاطر و الفوائد لصحة الإنسان

تعتبر الدهون عنصراً أساسياً في جسم الإنسان، حيث تلعب دوراً مهماً في عمليات حيوية عديدة مثل امتصاص الفيتامينات والحفاظ على صحة الدماغ والجلد، ومع ذلك، يظل الجدل قائماً حول تصنيفها بين "مفيدة" و"ضارة"، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية تأثيرها على صحتنا ولماذا يُوصى بتناول أنواع معينة منها والابتعاد عن أخرى،بحسب ما جاء من صحيفة إزفيستيا.تلعب الدهون دوراً حيوياً في جسم الإنسان، إذ لا يمكن للفيتامينات الذائبة في الدهون أن تُمتص دون وجودها، كما أن الدماغ لن يعمل بكفاءة والجلد سيعاني من مشكلات دون الحصول على الكمية المناسبة منها، ووفقاً للدكتورة يكاتيرينا كازاتشكوفا، أخصائية الغدد الصماء، تختلف الدهون الموجودة في الأطعمة مثل الزبدة والزيت النباتي والأفوكادو بشكل كبير من حيث طبيعتها الكيميائية وتأثيرها على الجسم، بعض الدهون صلبة والأخرى سائلة، ويرتبط ذلك بتركيبها الكيميائي الذي يحدد ما إذا كانت صحية أم لا.
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