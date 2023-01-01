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الدفاع الروسية تكشف .. تفاصيل الهجوم الأوكراني على كورسك

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صورة الخبر: الهجوم الأوكراني على كورسك
الهجوم الأوكراني على كورسك


قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات الروسية بالتعاون مع الأمن الفيدرالي تواصل استهداف تشكيلات القوات الأوكرانية في منطقتي سودجا وكورينوفسك في مقاطعة كورسك.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن القوات الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يواصلان تدمير التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في منطقتي سودجينسكي وكورينيفسكي في مقاطعة كورسك.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية تشن ضربات جوية على احتياطي القوات الأوكرانية المتقدمة في مقاطعة سومي.
وأوضحت أن خسائر تشكيلات القوات الأوكرانية التي حاولت التقدم في مقاطعة كورسك بلغت 400 عسكري و32 مركبة مدرعة.

على جانب آخر، قال القائم بأعمال نائب الحاكم في مقاطعة كورسك، أليكسي سميرنوف، إن القوات الروسية تعمل بنشاط منذ الصباح في مقاطعة كورسك ولم يتقدم العدو مترًا بل على العكس يتراجع.

وأشار سميرنوف، إلى مقتل 4 أشخاص جراء الهجمات الأوكرانية على مقاطعة كورسك.

إعلان حالة الطوارئ
وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في المقاطعة الحدودية بعد الهجوم عليها من قبل القوات الأوكرانية.
وقالت هيئة الأركان الروسية، إن نحو ألف جندي أوكراني شاركوا في الهجوم على مقاطعة كورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وأوضح رئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف للرئيس فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إن ما يصل إلى 1000 جندي أوكراني شاركوا في هجوم عبر الحدود على منطقة كورسك الروسية.

وأضاف جيراسيموف أن “وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية يبلغ عددها 1000 فرد شنت هجومًا بهدف الاستيلاء على أراضٍ روسية”.

المصدر: elbalad

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