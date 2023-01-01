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الدردير يكشف حقيقة غياب كهربا عن مران الأهلي

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صورة الخبر: كهربا
كهربا


كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن السبب وراء الغرامة التي فرضها نادي الأهلي على كهربا.

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كهربا كلم سامي قمصان علشان يلغي العقوبات المتراكمة التي فرضها عليه خالد بيبو بسبب نشره على مواقع السوشيال ميديا، والتي بلغت 500 ألف جنيه، لكن سامي قمصان رفض إلغاء أي عقوبة. لذلك تغيب كهربا عن تمرين اليوم وقفل تليفونه، وتم توقيع غرامة مالية أخرى عليه بقيمة 100 ألف جنيه ليصل مجموع الغرامات إلى 600 ألف جنيه حتى الآن".

وكان قد قال الإعلامي هاني حتحوت إن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، غاب عن مران الفريق يوم الاثنين المقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني والإداري ولاعبي الأهلي فوجئوا بعدم وجود كهربا في مران الأهلي وغيابه بدون إذن مسبق. وحاول الحضور التواصل مع كهربا هاتفياً ومع أسرته من أجل الوصول إلى اللاعب ومعرفة سبب غيابه عن المران، ولكن دون أي نتيجة.

وأفاد حتحوت بأن محمود كهربا غاب عصرًا عن الحضور في ملعب مختار التتش بسبب تصوير إعلان متفق عليه داخل النادي الأهلي، دون إبداء أي أسباب، لينتهي مران الأهلي دون ظهور اللاعب أو الوصول إليه.

المصدر: elbalad

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