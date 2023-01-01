الدردير يكشف حقيقة غياب كهربا عن مران الأهلي

وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كهربا كلم سامي قمصان علشان يلغي العقوبات المتراكمة التي فرضها عليه خالد بيبو بسبب نشره على مواقع السوشيال ميديا، والتي بلغت 500 ألف جنيه، لكن سامي قمصان رفض إلغاء أي عقوبة. لذلك تغيب كهربا عن تمرين اليوم وقفل تليفونه، وتم توقيع غرامة مالية أخرى عليه بقيمة 100 ألف جنيه ليصل مجموع الغرامات إلى 600 ألف جنيه حتى الآن".
كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن السبب وراء الغرامة التي فرضها نادي الأهلي على كهربا.
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