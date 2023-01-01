الدراسات العليا في ألسن عين شمس: باب القبول مفتوح الآن

وأوضحت أن باب القبول سيتم فتحه لعدد من الدبلومات وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية ودبلوم تكنولوجيا الترجمة بأقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والصينية، والروسية والتركية، الفارسية، اللغات الأفريقية، الكورية، العربية، وقسم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الإيطالية، الإسبانية، الألمانية، وتأهيل الدكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة، ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2024.
أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2025/2024 اعتباراّ من 2024/8/1 إلى 2024/8/31، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
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