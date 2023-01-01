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الدراسات العليا في ألسن عين شمس: باب القبول مفتوح الآن

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صورة الخبر: ألسن عين شمس
ألسن عين شمس


أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2025/2024 اعتباراّ من 2024/8/1 إلى 2024/8/31، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت أن باب القبول سيتم فتحه لعدد من الدبلومات وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية ودبلوم تكنولوجيا الترجمة بأقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والصينية، والروسية والتركية، الفارسية، اللغات الأفريقية، الكورية، العربية، وقسم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الإيطالية، الإسبانية، الألمانية، وتأهيل الدكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة، ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2024.

وأوضح ا.د اشرف عطية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ان برنامج تكنولوجيا الترجمة يعد من البرامج المستحدثة والمتميزة، ويأتي مواكبا لمتطلبات سوق العمل والالمام بالتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بأنشطة الترجمة ويعد من اكثر البرامج التي تجد اقبالا ملحوظا من بين الطلاب.
وأضاف أن التقديم لبرامج الدراسات العليا إلكترونيا من خلال منظومة UMS حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته ورفع كافة الشهادات والمستندات المطلوبة على الرابط
https://ums.asu.edu.eg، وبعدها تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بفحص هذه المستندات ومراجعة البيانات والرد على المتقدم بقبول الطلب عند استيفاء كل الشروط.
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ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول التحريرية للطلاب المتقدمين لمرحلتي الدبلوم والدكتوراة اعتبارا من 8 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر وتعقد الامتحانات الشفوية في 17 سبتمبر.

المصدر: elbalad

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