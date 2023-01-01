الخطوات الصحية لحماية شعرك في الصيف

من الواضح أن الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف ضارة ليس فقط بصحتنا، بل وأيضًا بصحة شعرنا، حيث تؤثر موجات الحرارة الشديدة على خصلات الشعر وفروة الرأس، وبينما يحاول البعض الحد من الضرر أو تقليله عن طريق بدء الصيف بقص أطراف الشعر لتقليل التقصف وتجديد المظهر، يمتنع البعض عن ممارسة أنشطة تشبه السباحة لتجنب المواد الكيميائية مثل الكلور، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".
فيما يلى.. 4 خطوات صحية بسيطة لحماية شعرك من أي تلف خلال موجة الحر:
تجنب استخدام أدوات حرارية على الشعر
للحفاظ على صحة شعرك وفروة رأسك خلال فصل الصيف، فإن الخطوة الأولى المطلوبة هي تقليل استخدام أي نوع من الأدوات المولدة للحرارة مثل مكواة الشعر ومجفف الشعر، وحتى إذا كانت هناك حاجة ملحة، فيجب أن يكون الاستخدام محدودًا قدر الإمكان، نظرًا لأن هذه الأجهزة تعمل على توليد حرارة زائدة، وينتهي الأمر بإضعاف خصلات الشعر والتسبب في تكسرها.
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