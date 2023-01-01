الخطوات الصحية لحماية شعرك في الصيف



الخطوات الصحية لحماية شعرك الخطوات الصحية لحماية شعرك

من الواضح أن الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف ضارة ليس فقط بصحتنا، بل وأيضًا بصحة شعرنا، حيث تؤثر موجات الحرارة الشديدة على خصلات الشعر وفروة الرأس، وبينما يحاول البعض الحد من الضرر أو تقليله عن طريق بدء الصيف بقص أطراف الشعر لتقليل التقصف وتجديد المظهر، يمتنع البعض عن ممارسة أنشطة تشبه السباحة لتجنب المواد الكيميائية مثل الكلور، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".



فيما يلى.. 4 خطوات صحية بسيطة لحماية شعرك من أي تلف خلال موجة الحر:



تجنب استخدام أدوات حرارية على الشعر

للحفاظ على صحة شعرك وفروة رأسك خلال فصل الصيف، فإن الخطوة الأولى المطلوبة هي تقليل استخدام أي نوع من الأدوات المولدة للحرارة مثل مكواة الشعر ومجفف الشعر، وحتى إذا كانت هناك حاجة ملحة، فيجب أن يكون الاستخدام محدودًا قدر الإمكان، نظرًا لأن هذه الأجهزة تعمل على توليد حرارة زائدة، وينتهي الأمر بإضعاف خصلات الشعر والتسبب في تكسرها.

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الاستحمام بالماء الباردالاستحمام بالماء الدافئ في الشتاء هو أكبر مهدئ، إلا أن هناك حاجة لتجنب ذلك خلال موسم الصيف، لذلك من المهم عدم غسل الشعر بالماء الساخن، لأنه يؤذى خصلات الشعر ويسبب جفافها، لذلك فإنه يُفضل غسل الشعر بالماء البارد خلال فصل الصيف هو الحل الأفضل.الحماية من الشمسمن المهم أيضًا تجنب التعرض المباشر لشعرك لأشعة الشمس، من خلال ارتداء القبعات والأوشحة لحمايته من أشعة الشمس المباشرة، ومن المستحسن أيضًا تجنب الخروج في النهار، عندما تكون الشمس عادة في أفضل حالاتها.لا تفركي المنشفة بقوة على شعركلأن ذلك قد يسبب الاحتكاك والتكسر للشعر، بدلًا من ذلك، يمكنك ببساطة النقر على الشعر أو لف المنشفة على الخصلات برفق لتنشيفها من الماء، حيث أن فرك الشعر بقوة قد يؤدي إلى إتلاف الخصلات المتطايرة بالفعل والتي تفتقر إلى الرطوبة، وقد يؤدي حتى إلى تكسر الشعر من فروة الرأس، مما يزيد من مشاكل العناية بالشعر في الصيف.