الخارجية المصرية تعلق على حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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صورة الخبر: الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

علقت مصر اليوم الأحد على حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، معربة عن تضامنها مع الشعب الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان رسمي: "تتابع مصر بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لحادث مروع".

وأضاف أبو زيد: "نتضامن مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى هذا الظرف الدقيق، وندعو الله أن يكتب السلامة للرئيس الإيراني ومرافقيه".

هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مروحية الرئيس الإيراني تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية، ضمن موكب مكون من ثلاث مروحيات.

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية أمير عبد اللهيان وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

وأفاد أحد مرافقي الرئيس الإيراني بأن الآمال كبيرة في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح، بحسب التلفزيون الإيراني.

وبدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية بحث واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

المصدر: RT

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