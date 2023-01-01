الخارجية المصرية تعلق على حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

علقت مصر اليوم الأحد على حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، معربة عن تضامنها مع الشعب الإيراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان رسمي: "تتابع مصر بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لحادث مروع".
وأضاف أبو زيد: "نتضامن مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية فى هذا الظرف الدقيق، وندعو الله أن يكتب السلامة للرئيس الإيراني ومرافقيه".
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