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الحية يكشف طريقة اغتيال هنية في إيران ومن سيرد على قوات الاحتلال

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صورة الخبر: إسماعيـ.ـل هنية
إسماعيـ.ـل هنية

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس خليل الحية أن خيار حماس مع هذا العدو هو المقاومة، مضيفا "وهذا هو الطريق الذي نوحد شعبنا عليه.

وكشف الحية تفاصيل اغتيال هنية قائلا : الصاروخ دخل إلى غرفة إسماعيل هنـية، وأصيب بشكلٍ مباشر.

وقال القيادي في حمـ.اس خليل الحية: من المبكر الإعلان عن خليفة إسماعيـ.ـل هنية، ولدنيا لوائح داخلية لمعالجة هذا الأمر.
وأردف الحية: كنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق، لكن نتنياهو لا يريد الوصول إلى اتفاق، وذهب إلى الاغتيال وعلينا انتظار ماذا سيحصل الآن.

واكمل خليل الحية: نترك طرق دفع إسرائيل ثمن اغتيال هنية للقسام وإيران وإن لم تُقطع اليد التي أطلقت الصاروخ على هنية ستُطلق صواريخ أخرى.


وأتم القيادي بحماس قائلا : الحركة وإيران لا تريدان حربا إقليمية لكن هناك جريمة يتعين معاقبة مرتكبها.

المصدر: elbalad

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