الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر (فيديو)

أعلن الحوثيون في اليمن مساء يوم الأربعاء استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر.وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة "Contship Ono" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة".
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