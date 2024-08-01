آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر (فيديو)

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر (فيديو)

صورة الخبر: صورة تعبرية
صورة تعبرية

أعلن الحوثيون في اليمن مساء يوم الأربعاء استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر.

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة "Contship Ono" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف أن "استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وصرح بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وصرح بأن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأشار إلى أن استهداف المدمرتين الأمريكيتين تم أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.08/66b3a3f24236047c825b37ca.mp4

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر (فيديو)

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34486

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام