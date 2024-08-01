الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر (فيديو)

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أعلن الحوثيون في اليمن مساء يوم الأربعاء استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر.

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وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة "Contship Ono" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة".وأضاف أن "استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وصرح بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن العملية حققت هدفها بنجاح.وصرح بأن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية.وأشار إلى أن استهداف المدمرتين الأمريكيتين تم أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأمريكية لإسرائيل.https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2024.08/66b3a3f24236047c825b37ca.mp4