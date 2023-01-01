الحوثيون يضاعفون هجماتهم البحرية: 3 عمليات جديدة في البحر الأحمر وخليج عدن



ميليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي



نفذت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم السبت، 3 عمليات بحرية حتى الآن، حيث أفادت شركة امبري للأمن البحري التابعة للبحرية البريطانية تسجيل عملية على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في البحر الأحمر.

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أما في خليج عدن فقد اكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تسجيل عملية أخرى على بعد نحو 83 ميلا بحريا جنوب غربي عدن وذلك بحسب ما أعلنت وسائل إعلام يمنية.وجاءت هاتين العمليتين بعد ساعات قليلة على كشف شركة "ميرسك " للشحن البحري عن اشتعال النيران بإحدى سفنها المستأجرة في المحيط الهندي، مشيرة إلى أن افراد من الطاقم وخفر السواحل الهندية يشاركون في عملية إخماد الحريق الذي يرجح ان يكون ناجم عن عملية يمنية.والعمليات الثلاث الجديدة تأتي بعد يوم حافل من العمليات اليمنية ابرزها الهجوم على عاصمة الكيان الإسرائيلي "تل ابيب" إضافة إلى عملية أخرى في البحر الأحمر.وتشير هذه العلميات إلى اشتداد وتيرة الهجمات اليمنية مع استمرار جرائم الاحتلال في غزة