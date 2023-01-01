آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

الحوثيون يضاعفون هجماتهم البحرية: 3 عمليات جديدة في البحر الأحمر وخليج عدن

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الحوثيون يضاعفون هجماتهم البحرية: 3 عمليات جديدة في البحر الأحمر وخليج عدن

صورة الخبر: ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي


نفذت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم السبت، 3 عمليات بحرية حتى الآن، حيث أفادت شركة امبري للأمن البحري التابعة للبحرية البريطانية تسجيل عملية على بعد 61 ميلا بحريا غربي الحديدة في البحر الأحمر.


أما في خليج عدن فقد اكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تسجيل عملية أخرى على بعد نحو 83 ميلا بحريا جنوب غربي عدن وذلك بحسب ما أعلنت وسائل إعلام يمنية.
وجاءت هاتين العمليتين بعد ساعات قليلة على كشف شركة "ميرسك " للشحن البحري عن اشتعال النيران بإحدى سفنها المستأجرة في المحيط الهندي، مشيرة إلى أن افراد من الطاقم وخفر السواحل الهندية يشاركون في عملية إخماد الحريق الذي يرجح ان يكون ناجم عن عملية يمنية.


والعمليات الثلاث الجديدة تأتي بعد يوم حافل من العمليات اليمنية ابرزها الهجوم على عاصمة الكيان الإسرائيلي "تل ابيب" إضافة إلى عملية أخرى في البحر الأحمر.
6
وتشير هذه العلميات إلى اشتداد وتيرة الهجمات اليمنية مع استمرار جرائم الاحتلال في غزة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الحوثيون يضاعفون هجماتهم البحرية: 3 عمليات جديدة في البحر الأحمر وخليج عدن

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47967

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام