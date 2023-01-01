الحوثيون يزعمون استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي



الحوثيون يستهدفون سفينة إسرائيلية الحوثيون يستهدفون سفينة إسرائيلية



استهدف الحوثيون سفينة إسرائيلية ( MSC DARWIN) في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.



وأشار الحوثيون في بيان لهم الى انه تم اطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدوِ الإسرائيلي في منطقة أُم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.



وكان قائد الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد انكماش صادرات العدو الإسرائيلي بنسبة 22% ووارداته بأكثر من 40% من تأثيرات التعطل التام لميناء أم الرشراش.

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وقال في تصريحات له "الصهاينة اعترفوا بتوقف نشاط ميناء "إيلات" بسبب إغلاقه من قبل "الحوثيين" حسب تسميتهم.وأضاف" الصهاينة يؤكدون أن "إيلات" لا يمكنها العيش بدون البحر الأحمر، ويعترفون بتأثير الهجمات بالصاروخية والمسيرات.وتابع "العدوان الأمريكي والبريطاني على بلدنا أثّر عليهما في مستوى الانتشار العسكري وطبيعته في البحر الأحمر.وأردف" أصبح الأمريكي يعتمد في حركته بالبحر على التخفي والتمترس بالأوروبيين ودفعهم إلى مناطق لا يجرؤ على التواجد فيها؛ ونأمل انسحاب ما تبقى من القطع البحرية الأوروبية من البحر الأحمر بعد انسحاب البعض منها.وختم" حركة السفن الأمريكية التي كانت تمر عبر البحر الأحمر انخفضت 80% وهذا انتصار وإنجاز كبير بعون الله".