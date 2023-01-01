الحوثيون يزعمون استهداف سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي

وقال في تصريحات له "الصهاينة اعترفوا بتوقف نشاط ميناء "إيلات" بسبب إغلاقه من قبل "الحوثيين" حسب تسميتهم.
استهدف الحوثيون سفينة إسرائيلية ( MSC DARWIN) في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.
وأشار الحوثيون في بيان لهم الى انه تم اطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدوِ الإسرائيلي في منطقة أُم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.
وكان قائد الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد انكماش صادرات العدو الإسرائيلي بنسبة 22% ووارداته بأكثر من 40% من تأثيرات التعطل التام لميناء أم الرشراش.
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