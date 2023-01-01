الحوثيون يزعمون إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار بصاروخ محلي الصنع: تحديثات الفيديو

وتابع: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواءِ محافظة البيضاء، وهي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوعِ خلال معركةِ الفتح الموعود والجهادِ المقدس دعما وإسنادا للشعبِ الفلسطيني".
نشرت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، مشاهد من عملية "إسقاطهم لطائرة MQ9 الأمريكية، بصاروخ أرض جو محلي الصنع في أجواء محافظة مأرب".
وفي بيان له حول هذه العملية، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدِنا.. نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحةِ اليمنية وبعونِ الله تعالى فجر يومنا هذا الأربعاء في إسقاط طائرة أمريكيةٍ نوع "MQ_9" أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب".
وأضاف: "وقد تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط بعد قليل بإذن الله".
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