الحكومة تستكمل صرف مرتبات شهر أغسطس .. الأحد

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تستكمل وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس لكل العاملين بالدولة من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 3 أيام أخري تنتهي في 28 من الشهر الجاري.

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موعد صرف مرتبات شهر أغسطسكشف تقرير صادر عن وزارة المالية وتلقى صدي البلد نسخة منه إن أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة خاضعة للموازنة العامة و الوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية، بصدد صرف مرتبات موظفيها في الفترة من 22 حتي 28 من أغسطس الجاري .وفقا لما أعلنه التقرير فإن الحكومة ستبدأ صرف اول مرتبات موظفيها عن شهر أغسطس الجاري يوم الخميس القادم ثم تستأنف عمليات الصرف من الأحد المقبل حتي الأربعاء من نفس الأسبوع وتحديدا في الفترة من 25 حتي 28 من الشهر الجاري .قال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتبكير مواعيد صرف المرتبات حرصا علي تقليل الزحام والوفاء بالتعهدات الحكومية تجاه الموظفين وذوييهم .ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لميكنة صرف المرتبات عبر 15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التعاقد معها و الجهات الحكومية المختلفة لتحويل المرتبات إلكترونيا وعبر المحافظ البنكية لكل موظف عميل بالبنك .وحددت الوزارة 5 أيام لصرف مرتبات شهر أغسطس حتي تعطي مساحات لتقليل الضغط علي ماكينات الصراف الالي ATM التابعة البنوك علي مستوي الجمهورية وإعطاء مرونة للموظف في الحصول على مستحقاته الشهرية وتقليل الزحام علي أماكن صرف المرتبات داخل للجهات الحكومية المختلفة والانتقال للنظام الالكتروني بدلا من الورقي.