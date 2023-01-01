الحكم بحبس الشحات مع إيقاف التنفيذ في قضية الشيبي

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صورة الخبر: حسين الشحات
حسين الشحات

قضت محكمة جنح مدينة نصر اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد مبارك، بمعاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أى هيئة رياضية في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.

تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

المصدر: youm7

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