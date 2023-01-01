الحكم بالإعدام على زوجة البغدادي أم حذيفة .. تفاصيل



زوجة البغدادي أم حذيفة زوجة البغدادي أم حذيفة

قضت محكمة جنايات الكرخ في العراق اليوم الأربعاء بإعدام زوجة أبو بكر البغدادي بعد إدانتها بالعمل مع عصابات "داعش" الإرهابية.



وذكر مجلس القضاء في بيان له على موقع "فيسبوك" أن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".



وتابع أن: "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021".

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من هي أرملة البغدادي؟تدعى أسماء فوزي محمد الكبيسي وتلقب بـ"أم حذيفة" وهي الزوجة الأولى لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، تزوجته عام 1999.عاشت أسماء الكبيسي البالغة من العمر 48 عاما مع البغدادي في ريف إدلب في سوريا عام 2012 ثم في مدينة الرقة السورية سنة 2014. كانت تعيش في تركيا باستخدام هوية مزورة واسم مستعار.وفي عام 2019، أعلنت تركيا عن توقيفها في محافظة هاتاي على الحدود مع سوريا عام 2018 مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنتها ليلى.وتحدثت أسماء خلال تصريحات صحفية سابقة عن أسرار وتفاصيل حياة البغدادي، مؤكدة أنه لم يكن متطرفا عندما تزوجته، مرجحة تعرضه لـ"العنف الجنسي" في إحدى المعتقلات الأمريكية في العراق.