الحرس الثوري الإيراني: عمليتنا للثأر لدم إسماعيل هنية ستكون جديدة ومفاجئة



إسماعيل هنية إسماعيل هنية

اغتيال إسماعيل هنية ، أكد حسين طائب، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن العملية المصممة التي تهدف للثأر من إسرائيل لدم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ستكون "جديدة ومفاجئة".

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وأضاف حسين طائب أمس الأحد أن "السيناريو المصمم للانتقام لدم الشهيد هنية هو من السيناريوهات التي لا يمكن قراءتها".وأردف: "اليوم، الوضع الاجتماعي للكيان الصهيوني مضطرب لأنهم لا يعرفون ما هو السيناريو الإيراني ولا أحد يستثمر في إسرائيل اقتصاديا، فرؤوس الأموال تغادر تلك المنطقة".وتابع طائب: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تحويل هزيمته أمام "حماس" إلى حرب إقليمية وإدخال أمريكا في الحرب".وأكمل مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "إن عهد الهيمنة الأمريكية قد ولي وأن سياساتها لا تشكل رادعا لها.. أمريكا عليها ديون تبلغ 34 تريليون دولار اليوم وقد بدأ انحدار وزوالها".وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير أمريكية وإسرائيلية تفيد بأن إيران وحلفاءها سيقومون بهجوم على إسرائيل في القريب العاجل، ردا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد أكد أن الانتقام لدم إسماعيل هنية "من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا"، مشيرا إلى أن "النظام الصهيوني المجرم والإرهابي استهدف ضيفنا العزيز في بيتنا، وهو بذلك جلب على نفسه بهذا الاعتداء أشد العقاب".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء الأربعاء عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين تصريحات بأن خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال هنية.وفيما لم تعلن إسرائيل عن تبني هذا الاغتيال، ورفضت التعليق على الحادث بشكل علني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات قاضية في الأيام الأخيرة لحماس والحوثيين وحزب الله.