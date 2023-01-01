الحدودكارثة جديدة تضرب السودان، الأمطار والسيول تعزل مدينة كاملة عن الدولة



مدينة طوكر مدينة طوكر

أكد رئيس الهيئة الشعبية للعمل الإنساني في شرق السودان، صالح حسب الله، اليوم، أن مدينة طوكر أصبحت معزولة تماما، وأصبح المواطنون يعتمدون على المراكب الخشبية في مغادرة المدينة أو العودة إليها.

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المياه تغمر مدينة طوكر السودانية وتعزلها بشكل تاموأضاف رئيس الهيئة الشعبية للعمل الإنساني في شرق السودان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن المياه غمرت طوكر تمامًا، مما أدى إلى حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات وفقدان أعداد كبيرة من السكان لم يتم معرفة عددهم حتى الآن.وتصدع سد خور أربعات، جراء الأمطار والسيول التي استمرت لأيام، والذي يعد أهم مصادر توفير المياه لسكان مدينة بورتسودان.انهيار الجسر يربط محلية عقيق بمدينة بورتسودانوأوضح صالح حسب الله، أن انهيار الجسر الذى يربط محلية عقيق بمدينة بورتسودان وباقي أنحاء الولاية بسبب غزارة الأمطار وارتفاع نهر البركة بصورة كبيرة لم تشهدها المائة عام الماضية.وناشد المسئول السوداني، المنظمات الطوعية لتقديم المساعدات لنحو 120 ألف مواطن حيث أصبحوا مشردين بلا مأوى في العراء وانهيار منازلهم بصورة كلية أو جزئية، وفقدان ممتلكاتهم ونفوق أعداد كبيرة من مواشيهم، بالإضافة لجرف المزارع وتلف المحاصيل.