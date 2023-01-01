الحج: تركيز على العبادة بدلاً من البث المباشر - توجيهات المفتي للحجاج



الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك دعاء مستحب أثناء الطواف، أخبرنا به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول: "اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".



أوضح مفتى الديار المصرية، اليوم الأحد: "فى ناس كثيرة لا تحفظ أدعية، له أن يذكر ربه سبحانه وتعالى، فالذكر والدعاء عبادة، بل إن الدعاء مخ العبادة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".



مفتي الجمهورية: تثبتوا من أي معلومة على الإنترنت والذكاء الاصطناعي

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وتابع: "كل ما تقوله عباده لله أثناء الطواف، لا تنشغل بالكلام مع جارك، ولا تنشغل بالتصوير وأو بالبث المباشر، أنت الله فى عبادة، صلى ركعتى الطواف نجده فى صحن الطواف وبين الناس فيؤذى نفسه ويؤذى الناس".وأضاف: "بعد الطواف والصلاة ندعو الله، وننظر إلى الكعبة فالنظر إليها عبادة".