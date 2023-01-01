الجيل القادم من ChatGPT لديه ذكاء بدرجة الحصول على الدكتوراه

كشفت ميرا موراتي، المدير الفني لـOpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، أن الجيل القادم من روبوت الدردشة ChatGPT سيكون ذكائه على مستوى الدكتوراه، حيث تقول إن GPT-3 يتمتع بذكاء بمستوى طفل صغير، بينما يتمتع GPT-4 بذكاء طالب في المدرسة الثانوية، وسيتمتع الجيل التالي من النموذج بذكاء شخص حاصل على درجة الدكتوراه في مهام محددة.
ووفقا لما ذكره موقع "India today"، أوضحت موراتى أيضًا أنه من الممكن توقع إصدار الجيل القادم من GPT خلال "عام ونصف"، مضيفة أنه عندما تجري محادثة مع برنامج الدردشة الآلي من الجيل التالي، فقد تشعر أنه أكثر ذكاءً منك في كثير من الأشياء.
ويعد التأثير الأكبر لـ ChatGPT هو جعل الذكاء الاصطناعي معروفًا للجميع، لقد أظهر للناس ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي وما هي مخاطره.
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