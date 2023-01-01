الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 3 من أفراده في شمال قطاع غزة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 3 من أفراده في شمال قطاع غزة

صورة الخبر: مقتل 3 جنود من الجيش الإسرائيلي
مقتل 3 جنود من الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل 3 جنود من بينهم ضابط احتياط وضابطين في "لواء كفير" (وحدة "نيتساح يهودا" المتدينة) وجندي آخر في معارك شمال قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان أن الجنود القتلى هم الرائد (احتياط) جدعون شاي ديروي 33 عاما من تل أبيب، مقاتل في "وحدة يالام" فيلق الهندسة القتالية، والنقيب يسرائيل يودكين 22 سنة من كفر حباد، ضابط في "الكتيبة 97" (لواء كفير)، والرقيب إلياهو (إيلي) حاييم أمسالم 21 عاما من رعنانا، مقاتل في "الكتيبة 97" (لواء كفير).

كما أعلن أيضا عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة من بينهم ضابط من "الفرقة 97".

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي احتياط في الكتيبة "9263" بـ"اللواء 226" بجروح خطيرة في وقت سابق اليوم على الحدود الشمالية.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 3 من أفراده في شمال قطاع غزة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15256

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم