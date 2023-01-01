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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، بإصابة 7 جنود في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة، 4 منهم بحالة خطرة.

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إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود 4 منهم بحالة خطرة في انفجار عبوة ناسفة جنوبي غزةAPوذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أربعة جنود احتياط من الكتيبة 9215 في اللواء 205 أصيبوا بإصابات خطيرة جراء انفجار قنبلة يدوية خلال معركة اندلعت جنوب قطاع غزة. وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ أسرهم.وفي الحادث الذي أصيب فيه الأربعة، أصيب اثنان من مقاتلي الاحتياط أيضا بجروح متوسطة وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة، وفق الصحيفة.وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن 15 صاروخا أطلقت من قطاع غزة على المستوطنات المحاذية للقطاع.وأشار في آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، إلى أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 689 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 39623 قتيلا و91469 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.