آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود 4 منهم بحالة خطرة في انفجار عبوة ناسفة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود 4 منهم بحالة خطرة في انفجار عبوة ناسفة

صورة الخبر: الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، بإصابة 7 جنود في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة، 4 منهم بحالة خطرة.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود 4 منهم بحالة خطرة في انفجار عبوة ناسفة جنوبي غزة
AP
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أربعة جنود احتياط من الكتيبة 9215 في اللواء 205 أصيبوا بإصابات خطيرة جراء انفجار قنبلة يدوية خلال معركة اندلعت جنوب قطاع غزة. وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ أسرهم.

وفي الحادث الذي أصيب فيه الأربعة، أصيب اثنان من مقاتلي الاحتياط أيضا بجروح متوسطة وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة، وفق الصحيفة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أن 15 صاروخا أطلقت من قطاع غزة على المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأشار في آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، إلى أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 689 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى 39623 قتيلا و91469 ألف مصاب، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود 4 منهم بحالة خطرة في انفجار عبوة ناسفة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92347

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام