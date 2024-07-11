الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : 2.73 مليار دولار صادرات مصر لشرق أوربا في 4 أشهر

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أشار تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أجمالي صادرات مصر لدول شرق أوربا خلال الأربعة أشهر الأولي من عام 2024 بلغت 2.73 مليار دولار

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ذكر التقرير أن الصادرات تركزت في أثنى عشر دولة هي :1- تركيا بقيمة صادرات 1.12 مليار دولار .2- اليونان بقيمة صادرات 355.21 مليون دولار .3- روسيا بقيمة صادرات 265.96 مليون دولار .4- سلوفينيا بقيمة صادرات 179.1 مليون دولار .5- رومانيا بقيمة صادرات 178.4 مليون دولار .6- بولندا بقيمة صادرات 105.9 مليون دولار .7- بلغاريا بقيمة صادرات 66.5 مليون دولار .8- التشيك بقيمة صادرات 55.63 مليون دولار .9- قبرص بقيمة صادرات 38.86 مليون دولار .10- أوكرانيا بقيمة صادرات 34.22 مليون دولار .11- المجر بقيمة صادرات 33.3 مليون دولار .12- كرواتيا بقيمة صادرات 27.3 مليون دولار .في سياق متصل ذكر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2024 أن قيـمة العجـز في الميـزان التجاري بلغت 2.68 مليـار دولار خـلال شهر أبريل 2024 مقابل 2.75 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبـة انخفاض قدرها 2.5?.