الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 228.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عشر سنوات



الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء



أشار تقرير الجهاز أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 228.8 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:



18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.

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19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.9.4مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024