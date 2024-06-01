الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 228.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عشر سنوات

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 228.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عشر سنوات

صورة الخبر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أشار تقرير الجهاز أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج 228.8 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

18.5 مليار دولار عام 2013 / 2014.

19.3 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

17.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 11.7%.

21.8 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 27.7%.

26.4 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 21%.
25.2 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.

27.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.4%.

31.4 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.

31.9 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%.

9.4مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 228.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عشر سنوات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86814

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم