الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 2.11 مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال أربعة عشر شهرًا

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشف تقرير المعلوماتية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الزيادة السكانية في مصر خلال أربعة عشر شهرا بلغ 2.11 مليون نسمة.

وأوضح التقرير الزيادة السكانية خلال عام وفقا للشهور وجاءت كالآتي:

1- عدد سكان مصر خلال مايو 2023 بلغ 104.9 مليون نسمة

2- عدد سكان مصر خلال يونيو 2023 بلغ 105.1 مليون نسمة .

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3- عدد سكان مصر خلال يوليو2023 بلغ 105.2 مليون نسمة .

4- عدد سكان مصر خلال أغسطس 2023 بلغ 105.3 مليون نسمة .
5- عدد سكان مصر خلال سبتمبر 2023 بلغ 105.5 مليون نسمة .

6- عدد سكان مصر خلال أكتوبر 2023 بلغ 105.6 مليون نسمة .

7- عدد سكان مصر خلال نوفمبر 2023 بلغ 105.7 مليون نسمة .

8- عدد سكان مصر خلال ديسمبر 2023 بلغ 105.8 مليون نسمة .

9- عدد سكان مصر خلال يناير 2024 بلغ 105.9 مليون نسمة .

10- عدد سكان مصر خلال فبراير 2024 بلغ 106 مليون نسمة .

11- عدد سكان مصر خلال مارس 2024 بلغ 106.1 مليون نسمة .

12- عدد سكان مصر خلال أبريل 2024 بلغ 106.2 مليون نسمة .

13- عدد سكان مصر خلال مايو 2024 بلغ 106.3 مليون نسمة .

14- عدد سكان مصر خلال يونيو 2024 بلغ 106.4 مليون نسمة

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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