الجفاف يقتل آلاف الأسماك في إحدى بحيرات المكسيك

نفقت آلاف الأسماك عندما جفت بحيرة في شمال المكسيك جزئيا وسط موجة جفاف شديدة تجتاح البلاد.
وقالت السلطات المحلية إن مستوى المياه في بحيرة بوستيلوس كان أقل من 50 في المائة من المستوى الطبيعي، مما يعني أن الملوثات كانت أكثر تركيزا وخطورة على أنواع الأسماك والحيوانات البحرية التي تعيش فيها.
وذكرت رئيسة دائرة البيئة في كواوتيموك إيرما دي لا بينيا ميراز، في تصريح صحافي أنه "مع انخفاض نسبة المياه، تصبح الملوثات مركزة بصورة أكبر، وتؤثر على الأنواع التي تعيش في البحيرة".
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