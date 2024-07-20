الجرام بـ 2298 جنيه.. استقرار أسعار الذهب اليوم | عيار 21 مفاجأة



أسعار الذهب أسعار الذهب



تعد أسعار الذهب معلومة هامة لجميع المواطنين خاصة الراغبين في شراء الشبكة وأيضا المستثمرين والذين يسعون إلى متابعة جميع مستجدات أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم، حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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أسعار الذهب اليوم السبتكما يتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية، خاصة في ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي، كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين.- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3954 جنيهاً للشراء، مقابل 3936 جنيهاً للبيع.- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3460 جنيهاً للشراء، مقابل 3445 جنيهاً للبيع.- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2966 جنيهاً للشراء، مقابل 2954 جنيهاً للبيع- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت 2307 جنيهات للشراء، مقابل 2298 جنيهاً للبيع.- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 27 ألفا و680 جنيهاً للشراء، مقابل 27 ألفا و660 جنيهاً للبيع.سعر الذهب بالمصنعيةويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.أسعار الذهب عالمياوعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب قفزة في المعاملات الفورية فوق مستوى 2500 دولار للأونصة، للمرة الأولى في تاريخه، بدعم من التفاؤل حول قرب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.وبلغ سعر الذهب للتسليم الفوري مستوى 2500.16 دولار للأونصة متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله الشهر الماضي.وسجل سعر السبائك للتسليم الفوري 2500.16 دولار للأونصة، متجاوزًا قمته القياسية السابقة المُحقَّقة الشهر الماضي، إذ عززت البيانات المخيبة للآمال في سوق الإسكان الأمريكية التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات سريعة وأكبر لأسعار الفائدة، وفق بلومبرج.وكان ارتفع سعر المعدن النفيس بأكثر من 20% هذا العام وسط تزايد التفاؤل بشأن التيسير النقدي والمشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية، كما أنه شهد زيادةً في الطلب باعتباره أحد الأصول الآمنة بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط وصراع روسيا مع أوكرانيا.