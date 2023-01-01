الثوم على الريق: درع قوي لصحتك وقلبك



الثوم الثوم

فوائد الثوم على الريق، الثوم من الخضراوات الشهيرة التى لها نكهة مميزة ورائحة نفاذة وعادة يستخدم فى طهى معظم أنواع الطعام.

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وفوائد الثوم على الريق، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو صيدلية متنقلة تساعد فى الوقاية من جميع الأمراض وكان يستخدم فى الطب القديم.أهمية تناول الثوموتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الثوم يعتبر من الأطعمة الطبيعية التي لها فوائد صحية عديدة، وخاصة عند تناوله على الريق، ويُعرف الثوم بخصائصه الطبية منذ آلاف السنين، حيث استخدم في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض والوقاية منها.وأضافت أن من فوائد الثوم على الريق:-يعتبر الثوم مضادا حيويا طبيعيا قويا، حيث يحتوي الثوم على مركب الأليسين، وهو مركب كبريتي يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، وتناول الثوم على الريق يساعد في تقوية الجهاز المناعي ومحاربة العدوى.عند تناول الثوم قبل تناول الطعام، يكون الجهاز الهضمي خاليا، مما يسمح بامتصاص أفضل للمركبات الفعالة في الثوم.الثوم يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساهم الثوم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.يعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم، وهذه الفوائد تجعل الثوم خيار مثال لمن يرغبون في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.يساعد الثوم في تحسين عملية الهضم، حيث إن تناول الثوم على الريق يساعد في تحفيز إنتاج العصارات الهضمية، مما يحسن من عملية الهضم ويمنع تراكم الغازات والانتفاخات، كما يساعد في تطهير الجهاز الهضمي من الطفيليات والبكتيريا الضارة.يعد الثوم مضادًا للأكسدة، بفضل محتواه العالي من المواد المضادة للأكسدة، حيث يساهم الثوم في مكافحة الجذور الحرة التي تُسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا، وتناول الثوم يوميًا على الريق يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة البشرة ويؤخر علامات التقدم في العمر.الثوم يُساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي، فإن تناول الثوم على الريق يمكن أن يخفف من أعراض نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، حيث يساعد في تخفيف الاحتقان وتهدئة السعال، كما يعمل على تقوية الرئتين.شروط تناول الثوم على الريقوتابعت: تناول الثوم على الريق يعتبر من العادات الصحية التي يمكن أن تعزز مناعة الجسم وتحسن من وظائفه الحيوية، ومع ذلك، ينصح باستشارة الطبيب قبل البدء في تناول الثوم بشكل يومي، خاصة لمن يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو يتناولون أدوية معينة.