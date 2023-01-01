التوقعات لعام 2024.. هل سيكون عامًا نشطًا للأعاصير ؟



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يبدأ اليوم السبت الأول من يونيو موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي وينتهي في 30 نوفمبر، لذلك بدأت الاستعدادات لأي شيء يجلبه موسم الأعاصير هذا العام.



ووفقا لجميعة الفلكية بجدة، أعاصير المحيط الأطلسي هي منخفضات جوية عميقة تتكون على السواحل الإفريقية الاستوائية من المحيط وتتحرك إلى الغرب لتصل إلى الشواطئ الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة، وتسير إما شمالا بمحاذاة الساحل أو تعبر غرباً نحو الولايات الجنوبية أو المكسيك.



يبلغ قطر الإعصار عدة مئات من الكيلومترات وينتقل بسرعة لا تزيد عن 30 كيلومترا في الساعة وعين الإعصار (أو مركزه) هي منطقة هادئة لا يتجاوز قطرها عدة كيلومترات تحيط بها دائرة نشاط الإعصار وهي منطقة تمتد عشرات الكيلومترات للخارج تتلبد في سمائها غيوم كثيفة وسميكة مشبعة ببخار الماء وتهطل منها أمطارا غزيرة متواصلة (قد تزيد عن 500 مليمتر) مصحوبة بالبرق والرعد وتزمجر فيها رياحا عاتية قد تزيد سرعتها عن 300 كيلومتر في الساعة.

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تؤدي الرياح القوية إلى هيجان البحر وتلاطم الأمواج العالية التي قد يصل إرتفاعها ستة أمتار فتهدم المنازل وتدمر المنشئات وتقلع الأشجار وأعمدة الهاتف والكهرباء وتعطل الحياة، تضعف قوة التدمير للإعصار كلما ابتعدنا عن مركزه.لسهولة التعرف على الأعاصير يطلق العلماء عليها أسماء عبارة عن قوائم معدة سلفا ومرتبة أبجديا (باللغة الإنكليزية) . وعند تشكل الإعصار يتم تسميته حسب الدور ويبقى هذا الاسم معه حتى يتلاشى وهكذا.القائمة تحتوي على حوالي مائة وستون أسماء وعند نفاذ توزيع الأسماء تتكرر التسمية من نفس القائمة وإذا كان الإعصار مدمرا لدرجة كبيرة وكان عدد الوفيات التي سببها عاليا اعتبر اسم ذلك الاسم مشؤوما ويتم شطبه من القائمة واستبداله بإسم آخر من نفس الجنس وبنفس الحرف المشطوب للحفاظ على التسلسل الأبجدي لقائمة الأسماء.في المتوسط بمنطقة حوض شمال الأطلسي 11.3 عاصفة تحدث في كل موسم، بمتوسط قدره 6.2 و2.3 أما الأعاصير أصبحت تعطى (تصنيف 3 أو أكبر).جديد بالذكر ان ذروة نشاط الأعاصير تحدث في حوالي 10 سبتمبر من كل موسم.