التوقعات لعام 2024.. هل سيكون عامًا نشطًا للأعاصير ؟

يبدأ اليوم السبت الأول من يونيو موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي وينتهي في 30 نوفمبر، لذلك بدأت الاستعدادات لأي شيء يجلبه موسم الأعاصير هذا العام.
ووفقا لجميعة الفلكية بجدة، أعاصير المحيط الأطلسي هي منخفضات جوية عميقة تتكون على السواحل الإفريقية الاستوائية من المحيط وتتحرك إلى الغرب لتصل إلى الشواطئ الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة، وتسير إما شمالا بمحاذاة الساحل أو تعبر غرباً نحو الولايات الجنوبية أو المكسيك.
يبلغ قطر الإعصار عدة مئات من الكيلومترات وينتقل بسرعة لا تزيد عن 30 كيلومترا في الساعة وعين الإعصار (أو مركزه) هي منطقة هادئة لا يتجاوز قطرها عدة كيلومترات تحيط بها دائرة نشاط الإعصار وهي منطقة تمتد عشرات الكيلومترات للخارج تتلبد في سمائها غيوم كثيفة وسميكة مشبعة ببخار الماء وتهطل منها أمطارا غزيرة متواصلة (قد تزيد عن 500 مليمتر) مصحوبة بالبرق والرعد وتزمجر فيها رياحا عاتية قد تزيد سرعتها عن 300 كيلومتر في الساعة.
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