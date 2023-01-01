التهاب المفاصل الصدفي: رحلةٌ في عتمة الألم ونور العلاج



التهاب المفاصل الصدفي التهاب المفاصل الصدفي

يعتبر التهاب المفاصل الصدفي أحد أمراض المناعة الذاتية، ما يعني أن جهاز المناعة في الجسم يهاجم الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ، ويعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الصدفي من مشاكل جلدية وقد تختلف الأعراض حسب الحالة وفقًا لما نشره موقع everydayhealth

وعادة تتطور مشاكل الجلد أولاً ويأتي التهاب المفاصل لاحقًا، لكن مشاكل المفاصل يمكن أن تظهر في بعض الأحيان دون ظهور علامات الصدفية، ولا يوجد علاج لالتهاب المفاصل الصدفي، ولكن هناك الكثير من العلاجات للمساعدة في تقليل الـعراض وتلف المفاصل، ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل الصدفي مجموعة واسعة من الأعراض، ولا يعاني كل شخص مصاب بالمرض من نفس المشكلات ، ويعاني بعض الأشخاص من مشكلات أكثر حدة من غيرهم.



الأعراض

مفاصل متيبسة ومؤلمة

احمرار أو سخونة أو تورم في الأنسجة المحيطة بالمفاصل

جلد أحمر مع بقع بيضاء فضية متقشرة

حكة أو حرق في الجلد

الأظافر التي تنهار

تشوهات اليد

ألم في القدم أو الرقبة أو العمود الفقري

مشكلة الانحناء ونطاق الحركة المنخفض

التهاب العين الذي يمكن أن يسبب تهيجًا ومشاكل في الرؤية

تعب



تتضمن بعض العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك ما يلي:

الإصابة بالصدفية

إن تشخيص الإصابة بالصدفية هو أكبر عامل خطر للإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي.

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