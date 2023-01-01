التهاب القولون و المعدة من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي في الخريف

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وفقًا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إيكاترينا كاشوخ، يعد تفاقم التهاب المعدة والقولون العصبي (متلازمة القولون العصبي) في الخريف من المشاكل الموسمية النموذجية.

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وحذرت الطبيبة من أن أمراض الجهاز الهضمي غالبا ما تتفاقم في الخريف وبحسب الطبيبة، فإن في هذا الوقت من العام تزداد القابلية للإصابة بالأمراض المعدية، التي تنشط العمليات الالتهابية في الجسم، وفي هذه الحالة، قد يتفاقم الالتهاب المزمن في الجهاز الهضمي.وقالت الطبيبة في تعليق لـRT: “أثناء الالتهابات الفيروسية، تزداد نفاذية جدار الأمعاء، مما يمكن أن يحفز الالتهاب وتفاقم الأمراض الموجودة”.وأضافت كاشوه أن الأطباء يدركون جيدًا هذا الاتجاه، في سياق تفشي مرض السارس في الخريف، حيث يتزايد عدد الشكاوى حول الأعراض غير السارة لأمراض الالتهابات المزمنة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك التهاب المعدة ومتلازمة القولون العصبي وفي الوقت نفسه، خلافا للاعتقاد السائد، فإن القرحة لا تتفاقم في الخريف.ومن المقبول عمومًا أن مرض القرحة الهضمية يتفاقم في الخريف ومع ذلك، فإن هذا ليس صحيحا تماما من الناحية الإحصائية، ويمكن أن يكون هذا المرض نشطا على مدار العام، ولكن بعض البيانات تشير إلى أن حالات التفاقم في الخريف أقل منها في الشتاء أو الربيع.ما يمكن أن يصبح مشكلة حقًا هو الإمساك وأوضحت أنه مع بداية الطقس البارد، تبدأ حركة الأشخاص بشكل أقل، وهذا يؤثر سلباً على حركة الأمعاء ويتداخل مع إفراغها الطبيعي.العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر سلبًا على عمل الجهاز المعوي ووظيفة الجهاز الهضمي في الخريف هي الاكتئاب الذي يحدث في هذا الوقت من العام، وانخفاض النظام الغذائي المكون من الأطعمة النباتية الطازجة والمياه النظيفة، وزيادة كمية الأطعمة الثقيلة.